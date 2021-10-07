'Vergi torbası' hakkında kritik uyarı
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TBMM’de görüşmeleri süren “vergi torbasına” ilişkin değerlendirme, itiraz ve önerilerini raporlaştırdı.
TBMM’de görüşmeleri süren “vergi torbasına” ilişkin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) açıklamalarda bulundu.
Bu kapsamda basit usulde vergilendirmeyle ilgili değişikliklere dikkat çeken ve Ağustos 2021 itibarıyla kazançları basit usulde tespit olunan 835 bin 488 mükellef olduğunu hatırlatan TÜRMOB, şuna dikkat çekti:
Halihazırda, bu mükelleflerin elde ettikleri kazancın 14 bin TL’si vergiden istisnaydı. Düzenleme ile basit usule tabi olanların kazancının tamamının vergiden istisna edilmesi amaçlanıyor. Bunun yerine, istisna haddini yükselterek küçük esnafın vergilendirilmemesini sağlamak, vergi sistematiğinin korunması ve vergi adaletinin sağlanması adına yerinde olacak. Basit usuldekilerin vergiden istisna edilmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın büyük emekler vererek sistemleştirmeye çalıştığı belge düzenini bozmaması gerekir. Aksi halde vergi sisteminde belge düzeni aksayacak ve tüm mükelleflere yansıyacak sorunlar yaşanabilecek.”
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Yine rapora göre vergilendirmede “youtuberlar” ile “yazılım/ uygulama geliştiren kişiler”in bir arada değerlendirilmesinin sorun yaratacağına atıf yapan TÜRMOB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 2029 başına kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna olduğuna işaret etti. Birlik, yazılım/ uygulama yapan kişilerin şirketleşmeye ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. TÜRMOB ayrıca, tütün ve otomobildeki vergilendirmede cumhurbaşkanının yetkisinin genişletildiğini, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinin nisandan marta çekilmesinin ise “genel kurullarda onaylanmamış bilançolar” üzerinden beyanda bulunulmasına neden olacağına belirtti. Bu kâr dağıtımını da etkileyecek.
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