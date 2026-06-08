Veri sızıntısı iddialarıyla gündeme gelmişti: Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama yapıldı

Ziraat Bankası, sosyal medya platformlarında gündeme gelen veri sızıntısı ve güvenlik ihlali iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir veri sızıntısı ya da güvenlik problemi tespit edilmediği belirtildi.

SANAL POS İŞLEM DENEMELERİ TESPİT EDİLDİ

Ziraat Bankası’nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden bazı işlem denemelerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin güvenlik sistemleri tarafından anlık olarak tespit edildiği ve gerekli kontrol mekanizmalarının devreye alındığı kaydedildi.

MADDİ KAYIP YAŞANMADI

Bankanın açıklamasında, müşteri hesapları ve kart işlemleri üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ 7/24 TAKİP EDİLİYOR

Ziraat Bankası, müşterilerin finansal varlıkları ile kişisel verilerinin korunmasının en yüksek öncelik olduğunu vurguladı.

Banka, güvenlik sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde çalıştığını ve olası risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.