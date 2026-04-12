Cumhuriyet Gazetesi Logo
Veriler paylaşıldı: Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat belli oldu

12.04.2026 11:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Dün Türkiye’de elektrik tüketimi tek bir saat diliminde 43 bin 151 megavatsaatle zirveye çıkarken, en düşük tüketim 05.00’te 33 bin 388 megavatsaat olarak kaydedildi; toplam üretim 940 bin 654 megavatsaat, tüketim ise 934 bin 761 megavatsaat oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 654 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 761 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 151 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 388 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

DÜN 940 BİN 654 MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Günlük bazda dün 940 bin 654 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 761 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 720 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 6 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

İlgili Konular: #elektrik faturası #elektrik #Elektrik zammı