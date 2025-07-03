Veriler yayımlandı: Kira artış oranı belli oldu!

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılmasıyla birlikte, enflasyon verileri ışığında Haziran ayı kira artış oranı da netleşti. Yeni düzenlemeyle kira zam oranı yüzde 43,23 olarak açıklandı.
TÜİK ENFLASYON VERİLERİ KİRA ARTIŞINA YÖN VERİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri, kiralara uygulanacak zam oranını belirledi. Normal şartlarda 12 aylık ortalama enflasyon baz alınarak hesaplanan kira artışı, bu ay yüzde 43,23 olarak kaydedildi.
KİRALIK KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR
Yaz sezonunun başlamasıyla beraber kiralık konut piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Milliyet.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yaz dönemiyle beraber kiralık gayrimenkul piyasasında hareketlilik biraz daha arttı diyebiliriz. İllere göre baktığımızda son aylarda değişimler yansımaya başladı.” ifadelerini kullandı.