Verimlilik yoluyla rekabet uzakta

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:00

Araştırmadaki sonuçlara göre verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı yüzde 22 olurken bu oran büyük ölçekli işletmelerde yüzde 17’ye geriliyor.

Bu kapsamda rapordaki şu vurgu özellikle dikkat çekti: “İşletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifi henüz gelişmemiş durumda.”

Toplantıya katılan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler şu çağrıyı yaptı:

“Sektörümüzün odak noktalarından olan enerji yoğunluğu, tam olarak ekonomik verimlilik ile ilişkili bir kavram. İklim krizine dur demek, yıkıcı teknolojiler geliştirmek gibi konuları yalnızca tartışmak veya ilgi çekici bir slogan olarak kullanmak yerine somut adımlar atmamız gerekiyor.”

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar da cari açığa dikkat çekti.