CHP'li Ağbaba: “İktidar olduğumuzda esnaf ve çiftçi borçlarının faizini sileceğiz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emekliye iki ikramiye, 3600 ek gösterge ve taşerona kadronun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde geldiğini belirterek, EYT’nin de gündeme gelmesinde emeklerinin büyük olduğunu söyledi. Ağbaba, “İktidar olduğumuzda esnafın pandemi dönemindeki kooperatif ve bankalara olan; çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, Ziraat Bankası ve Sulama Birlikleri’ne olan borçlarının faizlerini sileceğiz” dedi.

ANKA
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Galericiler Sitesi Kooperatifi’ni ziyaret etti. 

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