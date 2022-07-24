CHP'li Ağbaba: “İktidar olduğumuzda esnaf ve çiftçi borçlarının faizini sileceğiz"

24 Temmuz 2022 Pazar, 10:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Galericiler Sitesi Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Yeşilyurt Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın ziyarette yaptığı konuşmada, “Korsan araç satışı Türkiye’de çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Geçen yıl Türkiye’de satılan 8 milyon araç sayısı var, bunun yaklaşık bir milyon 300 binini esnaf, diğerlerini ikinci el araç satımı yapanlar gerçekleştirdi. Buna ‘korsan araç satıcıları’ diyoruz. Devletimizin bir an önce bunun önüne geçmesini istiyoruz” dedi.

“ESNAFIMIZ MAĞDUR OLDU”

Geçen kış yoğun kar yağışı nedeniyle sundurmaların araçların üzerine çöktüğünü anımsatan Yalçın, “Olumsuz bir durum yaşadık. Ne devletimiz ne de belediyemiz bize sahip çıkmadı. Esnaf arkadaşlarımızla kendi çabalarıyla hasarlarını giderdiler. 7-8 milyon TL civarında bir hasar meydana geldi. Yardım yapılacağı söylendi ancak herhangi bir yardım gelmedi. 10-15 esnafımız mağdur oldu. Buradaki enkazı da esnafımızın çabalarıyla kaldırdık” diye konuştu.

“KAYIT DIŞI, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, hem çalışma hem de iş yaşamında kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu kaydederek “Kayıt dışılığın giderilmesi lazım. Devletin burada çok büyük bir kaybı var. Vergi olarak kaybı var. Vatandaş kayıp yaşıyor. Vatandaşlar alım satımlarda muhatap bulamıyor. Her gün basına yansıyor, bu işlerde çok çeşitli oyunlar dönüyor. Devletin bu konuda bir tedbir alması lazım” dedi.

“YETKİ BELGESİ NEDEN UYGULANMIYOR?”

Ağbaba, galericilere verilen yetki belgesiyle ilgili “Bu belge size ne için verildi, niye uygulanmıyor? Mutlaka yetki belgesinin uygulanması gerekiyor. Ayrıca, kayıt dışılığın ortadan kaldırılabilmesi için devletin tedbir alması lazım. Bilinçli vatandaş zaten yoldan geçenden araç almıyor. O nedenle söylediğimiz bu şey esnafın olduğu gibi devletinde faydasına olan bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

“ESNAF VE ÇİFTÇİNİN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ”

“Türkiye’de son dönemde yaşanan olayları görüyorsunuz” diyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2019’da bir öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyor, “KYK borcunun faizini silecek misiniz? “Kılıçdaroğlu olsam hemen evet sileceğim derim ama diyemem” diyor. 3 yıl sonra faizi nasıl sildiğini hep beraber gördük. Şunu söyleyelim; emekliye iki maaş ikramiye, 3600 ek gösterge, taşerona kadro Kılıçdaroğlu sayesinde geldi. EYT’yi yaptılar yaptılar, yapmazlarsa bizim ilk yapacağımız iş. EYT’nin gündeme gelmesinde bizim çok emeğimiz var. 81 ilde EYT’lilerle toplantı ve çalıştay yaptık, bunu çözeceğiz. İktidar olduğumuzda esnafın hem pandemi dönemindeki kooperatif ve bankalara olan borçlarının faizini sileceğiz. Bir taahhüdümüz daha var; çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası ve Sulama Birliklerine olan borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz. Takdir sizin bunların yapılmasını istiyorsanız oylarınıza talibiz. “Yok, biz faiz ödeyeceğiz” diyorsanız canınız sağ olsun. Bunları mutlaka başaracağız, yapacağız.”

KYK borcunun devlete, çiftçi ve esnafında bankaya borcunun olduğunu kaydeden Ağbaba, “Yapacağımız bu işler devlere yük olmayacak. Hepsiyle ilgili çalışılıyor, hesap kitabı yapılıyor. Türkiye bir taraftan bir yoksullaşmayı ve zorlukları yaşarken CHP’ye, MHP’ye özellikle de AK Parti’ye oy verenlere söylüyorum; memleketin durumuna bir bakın, elinizi vicdanınıza koyun. İzliyorsunuz, onların hepsi doğru. Rüşveti, parası, uyuşturucu doğru, bunların hepsini düşünün bir tarafta çok para kazananlar bir taraftan da mağdur olanlar var” diye konuştu.