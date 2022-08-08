CHP'li Ali Mahir Başarır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ihalesini topa tuttu: 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:03

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 115 milyon liralık araç ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Başarır, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, 115 milyonluk araç ihalesi yapıyor. Yeni ve bunu 21/b ile yapıyor. Yani, açık ihale olmadan yapıyor. Bakan’a iki soru soracağım. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? İki, makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın” dedi.