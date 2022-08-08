CHP'li Ali Mahir Başarır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ihalesini topa tuttu: 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın pazarlık usulüyle (21/b) yaptığı 115 milyon liralık araç ihalesine tepki gösterdi. Başarır, “Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın” dedi
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 115 milyon liralık araç ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Başarır, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, 115 milyonluk araç ihalesi yapıyor. Yeni ve bunu 21/b ile yapıyor. Yani, açık ihale olmadan yapıyor. Bakan’a iki soru soracağım. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? İki, makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın” dedi.
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