Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!

07 Şubat 2025 Cuma, 17:50

'ARALIKSIZ PARA BASIYORLAR!'

Özkan, Türkiye'de para basımının aralıksız devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu şekilde giderse enflasyonu düşürmemiz mümkün değil" dedi. Hükümetin izlediği ekonomi politikalarını eleştiren Özkan, "Mehmet Şimşek ve ekibi daha sıkı para politikası izleyeceklerini söyleyerek geldiler ama gerçekte durum pek öyle değil. Faiz artırımları dışında enflasyonla mücadele için neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Kamu maliyesi disipline edilmedi, reel sanayi üretimi düşüyor, kur baskılanıyor. Para arzı sürekli artıyor. Enflasyonun düşmesi için makul bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

'DOLAR 42-44 TL ARASINA KADAR GEVŞETİLEBILİR'

Dolar kurundaki son hareketliliği de değerlendiren Özkan, "Kontrollü bir gevşetme politikası izleniyor. Doların yükselişinin enflasyona ciddi etkisi var. Ayrıca ülkenin bir kur şoku travması var. Doların hızlı yükselişi, herkesi döviz almaya yönlendirebilir ve bu da yukarı yönlü hareketin köpürmesine neden olabilir. Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru doları 42-44 TL arasına kadar gevşetme ihtimali var" şeklinde konuştu.

'ALTININ 3.000 DOLARA KADAR YÜKSELME İHTIMALİ VAR'

Altın fiyatlarına ilişkin de öngörülerde bulunan Özkan, "Global risklerin artması, ABD ve Avrupa'da başlayan parasal genişleme süreci, Çin'deki belirsizlikler ve jeopolitik riskler altına olan talebi artırıyor. Altının 3.000 dolara kadar yükselme ihtimali var" dedi.

'BİTCOIN 100 BIN DOLARI AŞABILIR"

Bitcoin'in geleceğine dair de yorumlarda bulunan Özkan, "Kripto paralar çok manipülatif bir ortam. Ancak Bitcoin'in ABD'nin rezerv politikasındaki yeri, ETF'lerin artması, kurumsal yatırımcıların ilgisi ve Trump faktörü gibi etkenler göz önüne alındığında 100.000 doları aşması kuvvetle muhtemel. Hatta 120.000-130.000 dolar seviyeleri bile görebiliriz. Bitcoin'in devletler ve kurumsal şirketler tarafından tanınması, fiyatının artmaya devam etmesini sağlayacaktır" öngörüsünde bulundu.