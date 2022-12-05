Ekonomist Emrah Lafçı'dan çarpıcı yorumlar: Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 21:00

Emrah Lafçı şunları söyledi:

''Aylık baktığımız zaman gıda ve alkolsüz içecekler grubundan yani dar gelirli vatandaşın sepetinin en fazla oluşturan kalemde yüzde 5,75’lik bir artış var bu çok önemli. Ama ulaştırmaya baktığımızda yüzde 1,35 aylık bazda artış var. TÜFE de zaten 2,88 geldi. Aslında enflasyonun sebebi enerji ve yüksek kur olarak gösteriliyordu ve aslında bunlar olmasaydı biz enflasyonla çok iyi mücadele etmiştik ya aslında öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü son bir aydaki fiyat artışlarında gıda ve alkolsüz içeceklerde 5,75 gelmiş, enerji fiyatları artmadı, petrol fiyatları düşüyor. Kur da Merkez Bankası rezervlerinden önemli bir miktar harcayarak kur stabil tutuluyor. Bu değişkenler yerinde kalsa da enflasyon yükseliyor. Bu da gıda ve alkolsüz içeceklerden geliyor. Biz şimdi öğreniyoruz ama buradaki artışı onlar biliyorlardı. Biliyorsunuz Türkiye’de faizlerde artış varsa ya da finansmana erişimde sorun varsa atarsınız bankaları kamuoyunun önünde ‘bunlar faiz lobisi’ dersiniz işin içinden çıkarsınız. Enflasyonda bir yükseliş varsa yine ‘üç harfliler’ dersiniz işin içinden çıkmaya çalışırsınız".