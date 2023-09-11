Ekonomist Turgay Bozoğlu’ndan kritik ‘ekonomi’ uyarısı: ‘Seçim sonrası IMF Türkiye’ye çağrılabilir’
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine toplantıda bir araya geldi.Ekonomist Turgay Bozoğlu toplantının ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu. Bozoğlu, “Seçim sonrası IMF Türkiye’ye çağrılabilir” uyarısında bulundu.
Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan bir araya geldi. Toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.
Ekonomist Turgay Bozoğlu toplantıyı Cumhuriyet TV’de değerlendirdi. Bozoğlu, bankalar ve Merkez Bankası arasında kur korumalı mevduat pazarlığının olduğunu belirtti. Döviz girdisinin krtik öneme sahip olduğunun altını çizerek “Döviz kurunun nereye gideceği kaynak girişine bağlı” dedi.
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