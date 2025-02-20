Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşılanacak mı?

20 Şubat 2025 Perşembe, 13:21

2018 yılından bu yana emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 3.000lira olarak belirlenmişti. Ancak yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle bu rakam emekliler tarafından yetersiz bulunuyor. Peki, ikramiyeler ne kadar olacak?

İKRAMİYEYE ZAM GELECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın aktardığına göre, 2018’de ?1.000 olarak başlayan bayram ikramiyesi, yıllar içinde kademe kademe artırıldı. 2021’de ?1.100, 2023’te ?2.000 ve 2024’te ?3.000 seviyesine çıktı. Ancak enflasyon nedeniyle bu artışlar emeklilerin beklentisini karşılamıyor.

Emin Yılmaz, ikramiye artışı konusunda şu bilgileri paylaştı:

"Emekli ikramiyesi, ilk uygulandığı dönemde en düşük işçi emekli maaşına yakın bir seviyedeydi. O dönemde ?1.000 olan ikramiye, en düşük emekli maaşı olan ?939’un üstündeydi. Bugün ise en düşük emekli maaşı ?14.469 seviyesinde. Aynı oran korunursa ikramiyenin de bu seviyeye çıkarılması gerekir."

Yapılan açıklamalarına göre, emekli ikramiyeleri konusu 21 Şubat’ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacak. Kulislerde konuşulan rakamlar 3.500 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor.

BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENECEK Mİ?

Bayram ikramiyeleri kadar önemli bir diğer konu ise banka promosyonları. SGK ile özel ve kamu bankaları arasında yapılan protokollerle belirlenen promosyonlar, emekliler için ek gelir sağlıyor.

Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, banka promosyonları ilk olarak 2017’de 500-750 TL arasında belirlenmiş, 2023’te 8.000-12.000 TL bandına yükselmişti. Ancak bankalar arasındaki rekabet nedeniyle bazı özel bankalar toplamda 27.000 TL'ye kadar promosyon sunabiliyor.

Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir protokol imzalanması bekleniyor. Uzmanlara göre, bu protokolde en düşük promosyon tutarının %50 oranında artırılması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda en düşük promosyon 12.000 TL’den 18.000 TL'ye, en yüksek promosyon ise 40.000 TL seviyesine çıkabilir.

1 EKİM 2008 SONRASI EMEKLİLERE YENİ DÜZENLEME

Programda ele alınan bir diğer önemli konu ise 1 Ekim 2008 sonrası emekli olacakları ilgilendiren düzenlemeydi. Buna göre, bu tarihten sonra emekli olanlar, çalışmaya devam etmek isterlerse ya maaşlarını kestirip çalışacaklar ya da çalışmayıp yalnızca emekli maaşı alacaklar.

Emin Yılmaz, bu durumun emekliler açısından büyük bir sıkıntı yaratacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugün birçok emekli geçimini sağlamakta zorlandığı için çalışmak zorunda kalıyor. Ancak yeni düzenlemeye göre, 1 Ekim 2008 sonrası emekli olanlar çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek. Bu da onların ekonomik sıkıntılarını daha da artıracaktır."