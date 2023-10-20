Emeklilikte yeni düzenleme! SGK uzmanı Tezel ayrıntıları anlattı: ‘Maaşın 8’de 1’i alınacak’

20 Ekim 2023 Cuma, 17:49

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından emeklilikte ikinci bir düzenleme daha geliyor. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek. Düzenlemeye ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan SGK Uzmanı Ali Tezel, emeklilik yaşının kademe ile 65’e çıkarılacağını dile getirdi.



