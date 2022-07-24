İYİ Partili Bilge Yılmaz: 128 Milyar doların bir kısmı, Türkiye’ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya gitti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine ait kayıp 128 milyar dolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 128 milyar doların bir kısmının Türkiye’ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya gittiğini ifade etti.
İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Önce 128 milyar dolar, ardından 55 milyar dolar... Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çarçur ediliyor. Peki nereye gidiyor, neden harcanıyor” notu ile video açıklama yayınladı.
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