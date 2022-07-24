İYİ Partili Bilge Yılmaz: 128 Milyar doların bir kısmı, Türkiye’ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya gitti

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:36

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Önce 128 milyar dolar, ardından 55 milyar dolar... Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çarçur ediliyor. Peki nereye gidiyor, neden harcanıyor” notu ile video açıklama yayınladı.

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