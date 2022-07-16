Mehmet Kasapoğlu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: KYK borçları açıklaması geldi

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:36

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısının ardından iktidar, bugüne dek sessiz kaldığı KYK borçlarında yeni bir düzenlemeye gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu ile borçlar üzerine yaptığı çalışma tamamlandı. Çalışmanın ayrıntılarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

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