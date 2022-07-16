Mehmet Kasapoğlu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: KYK borçları açıklaması geldi

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Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk canlı yayınında KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:36

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısının ardından iktidar, bugüne dek sessiz kaldığı KYK borçlarında yeni bir düzenlemeye gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu ile borçlar üzerine yaptığı çalışma tamamlandı. Çalışmanın ayrıntılarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

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