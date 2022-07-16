Son Dakika... Mehmet Kasapoğlu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: KYK borçları açıklaması geldi
Son dakika gelişmesi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk canlı yayınında KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.
KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısının ardından iktidar, bugüne dek sessiz kaldığı KYK borçlarında yeni bir düzenlemeye gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu ile borçlar üzerine yaptığı çalışma tamamlandı. Çalışmanın ayrıntılarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da kabine toplantısı sonrası açıklayacak.
Türkiye’de halihazırda 5.5 milyon borçlu var ve bu borçluların 400 bini icralık. Milyonlarca öğrencinin mağdur olduğu konuya ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Kasapoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kasapoğlu, "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" dedi.
Kasapoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:
"351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıklayacak."
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