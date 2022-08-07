Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı: 'Sabredin, sabredin… Nereye kadar?'

07 Ağustos 2022 Pazar, 18:11

CHP Rize il örgütü ve ilçe örgütleri; çay üreticilerinin sorunlarını dinledi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ardal ile Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler; Muradiye Beldesi’nde çay bahçelerini ziyaret etti.