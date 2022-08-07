Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı: 'Sabredin, sabredin… Nereye kadar?'

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CHP Rize İl Örgütü, çay bahçelerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çay üreticisi Mehmet Delihasan, “Sabredin, sabredin… Nereye kadar? Yok, ‘on ikinci ayda düzelecek’; yok, ‘martta düzelecek.’ Bu işi düzeltin. Bu millet size yetkiyi verdi” dedi.

ANKA
07 Ağustos 2022 Pazar, 18:11

CHP Rize il örgütü ve ilçe örgütleri; çay üreticilerinin sorunlarını dinledi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ardal ile Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler; Muradiye Beldesi’nde çay bahçelerini ziyaret etti.

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