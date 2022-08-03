Son Dakika: TÜİK açıkladı! Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu
TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60 aylık yüzde 2.37 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti.
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