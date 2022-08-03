Son Dakika: TÜİK açıkladı! Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:30

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti.

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