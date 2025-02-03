Yurttaşın Ekonomi Çığlığı: 'Üç İş Yapıyorum, Yine de Geçinemiyorum'

03 Şubat 2025 Pazartesi, 16:53

GIDA VE KİRA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Yurttaşlar, özellikle temel gıda ve kira fiyatlarının kontrolsüz yükseldiğini dile getiriyor. Süpermarketlerde her hafta değişen etiket fiyatları, halkın belini büküyor. "Geçen hafta 1.000 liralık alışveriş yaptım, bugün aynı ürünler 2.000 lira. Enflasyon %5 falan deniyor ama bu rakamlar gerçekçi değil" diyen bir yurttaş, açıklanan veriler ile günlük hayat arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Özellikle kiraların ulaştığı seviyeler, hane halkı bütçesini büyük oranda sarsıyor. "Kira ödemek en büyük dert. Aç kalırsın ama barınmak zorundasın. İnsanlar artık çöpten yemek topluyor, pazar atıklarını arıyor." sözleri, yaşanan ekonomik krizin boyutunu ortaya koyuyor.

'AKP GİTMEZSE KRİZ DERİNLEŞECEK'

Sokağın gündeminde enflasyonun tek haneye düşeceğine dair bir inanç yok. Yurttaşlar, hükümetin vaatlerini gerçekçi bulmuyor. "Her yıl aynı hikâye. Hiçbir şey düzelmiyor, aksine daha kötüye gidiyoruz. 40 yıldır ticaret yapıyorum, bu kadar kötü bir dönem görmedim." diyen bir vatandaş, ekonomik politikalara yönelik memnuniyetsizliğini dile getiriyor.

Emeklilerin de büyük geçim sıkıntısı çektiği görülüyor. Yapılan zamların piyasa fiyatlarının çok altında kaldığını belirten bir emekli, "Bize %16 zam yaptılar ama her şey %50 zamlandı. Bize reva görülen bu mu?" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ekonomik krizin derinleştiğini düşünen yurttaşlar, erken seçim talebini yüksek sesle dile getiriyor. "Her gün daha da batıyoruz. Sandık gelsin, halk karar versin." ifadeleri, seçim taleplerinin arttığını gösteriyor.

Son olarak, halkın en büyük endişesi geleceğe dair belirsizlik: "Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey, şu an yaşamanın çok zor olduğu."