VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,83 artışla 12.184,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.200,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,21 üzerinde 12.209,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.