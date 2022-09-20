VİOP'ta 9 pay dayanak varlıkları için risk parametreleri güncellendi

20 Eylül 2022 Salı, 14:27

Merkezi karşı taraf hizmeti verdiğimiz Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda AKBNK, GARAN, HALKB, ISGYO, ISCTR, SKBNK, TSKB, VAKBN ve YKBNK dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncellendi.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, güncelleme 21 Eylül 2022 gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Değişen parametreler sonucunda teminat yükümlülüklerindeki olası artış veya azalışlar 21.09.2022 tarihinde gün içi ilk risk hesaplama işlemleri sonrasında üye ekranlarından izlenebilecek olup, üyelerimizce teminat yükümlülüklerine ilişkin gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Yeni parametreleri içeren risk parametre dosyası 21.09.2022 gün içi ilk risk hesaplama anı itibarıyla Takasbank internet sitesinde duyurulacaktır.

21.09.2022 Çarşamba günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 20.09.2022 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir. 21.09.2022 Çarşamba günü akşamı hesaplanacak teminat tamamlama çağrısı yükümlülükleri ise yeni parametrelere göre olacaktır."