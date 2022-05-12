VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.846 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.843,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,5 altında 2.846 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 2.888,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.860,50 puana geriledi.
Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelere paralel yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin körüklendiğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 ve 2.780 seviyelerinin destek, 2.890 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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