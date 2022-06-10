VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.886 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.858,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 altında 2.886 seviyesinden işlem görüyor.
Dün gün içinde 2.853,75 puana kadar gerileyen endeks kontratı, kapanışa yakın artan risk iştahıyla kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve günü önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 2.918,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 1,6 değer kaybederek 2.870 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yüksek oynaklıkla birlikte satıcılı bir seyir izlendiğini kaydederek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finans istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.850 seviyesinin destek, 2.930 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
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