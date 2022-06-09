New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalarak 32.828,62 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 4.101,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kayıpla 12.016,47 puana indi.
ABD'nin mayıs ayı enflasyon verileri öncesi tahvil piyasalarındaki hareketlilik devam ederken, endeksler, yükselen enflasyon ve merkez bankalarının para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerinin risk iştahını azaltmasıyla yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
ECB FAİZ ARTIŞI SİNYALİ VERDİ
Enflasyon ve büyüme odaklı endişeler gündemdeki yerini korurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi.
ECB, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 5.1'den yüzde 6.8'e yükseltti, ekonomik büyüme beklentisini ise yüzde 3.7'den yüzde 2.1'e düşürdü.
Banka'nın bugünkü toplantısından çıkan kararların ardından tahvil faizleri yükselişini korudu ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini sürdürdü.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin geçen hafta yaşanan artışa rağmen hala sıkı iş gücü piyasasının işaretçisi olduğunu belirtti.
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