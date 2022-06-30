VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:38

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.585,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.5 altında 2.590 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.600.50-2.725.25 puan arasında satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 4.1 azalışla 2.603,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

RESESYON RİSKİ SÜRÜYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri arasında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Haziran vadeli endeks kontratında bugün vade sonu olduğunu anımsatan analistler, yaklaşık 129 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, dış ticaret verileri ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.580 ve 2.520 puanın destek, 2.650 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.