VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:45

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.324.00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.2 altında 3.327.00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2.2 üzerinde 3.332,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.338.75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.350 ve 3.400 puanın direnç, 3.270 ve 3.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.