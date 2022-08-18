New York borsası yatay seyirle açıldı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:55

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 4.272,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 12.935,01 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların ülkede enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğine ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağına işaret etmesinin ardından dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Yatırımcılar perakende sektöründen gelen bilançoları değerlendirmeye devam ederken, bugün açıklanan Kohl's'un bilançosu özellikle orta gelirli müşterilerin yüksek enflasyon baskısı altında olduğunu ortaya koydu.

ENFLASYONA KARŞI ZAFER İLAN ETMEK İÇİN ERKEN

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bugün yaptığı açıklamalarda, enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu yineledi.

Faiz oranında yıl sonuna kadar yüzde 3'ün biraz üzerine çıkılması gerektiğini savunan Daly, eylül ayı için 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının makul olduğunu kaydetti. Daly, eylül ayı faiz artışına ilişkin kararın toplantıya yaklaşılınca alınacağını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 250 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü talebinin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ağustosta 19 puan artışla 6,2 değerine çıkarak imalat sektöründe beklenenin aksine büyüme yaşandığına işaret etti.