VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:31

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.687 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 3.698 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 3.480-3.750 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 3.731,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 3.715,50 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyir sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.670 ve 3.650 puanın destek, 3.730 ve 3.750 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.