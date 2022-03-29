VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

29 Mart 2022 Salı, 09:45

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.458,00 puanı görmesinin sonra, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.456,00 seviyesinden işleme geçiyor. Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 2.445,75 puanla bitirdi. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.450,50 puana çıktı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KÜRESEL PİYASALAR İÇİN RİSK

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini ancak yürütülen müzakerelerin risk algısını törpülediğini kaydetti.Müzakere haberleri ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının dün sert gerilediğini ifade eden analistler, bugün daha sakin bir seyir izlendiğini belirtti.Analistler, bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında artırımın olacağını belirterek, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu belirtti.Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getiren analistler, veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları ile Almanya'da tüketici güven endeksinin öne çıktığını Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.458,00 puanı görmesinin sonra, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.456,00 seviyesinden işleme geçiyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 2.445,75 puanla bitirdi. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.450,50 puana çıktı.

MÜZAKERELER RİSK ALGISI TÖRPÜLÜYOR

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini ancak yürütülen müzakerelerin risk algısını törpülediğini kaydetti.Müzakere haberleri ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının dün sert gerilediğini ifade eden analistler, bugün daha sakin bir seyir izlendiğini bildirdi.

Analistler, bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu vurguladı

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getiren analistler, veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları ile Almanya'da tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 puanın destek, 2.480 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktardı.