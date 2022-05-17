VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

17 Mayıs 2022 Salı, 09:37

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.798,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.794 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 2.780 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.782,25 puana çıktı.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve konut satış istatistikleri, Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.780 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.