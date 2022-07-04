VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:38

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.782,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.778 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 2.739,00-2.804,50 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 2.763.50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,4 yükselişle 2.773,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli başladığını ifade etti.

ENFLASYON VERİLERİ PAY PİYASALARINDA OYNAKLIĞI ARTTIRABİLİR

Yurt içinde gözlerin bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildiğine işaret eden analistler, enflasyon verilerinin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın destek, 2.790 ve 2.810 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin haziranda yüzde 4,44 artmasını bekliyor.