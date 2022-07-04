Son Dakika: ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 175.55 oldu. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 8.31 arttı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.
YÜZDE 175'İN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.
Son 6 aylık oran ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşti.
MAYIS AYINA ORANLA YILLIK ENFLASYON YİNE ARTTI
ENAG'ın paylaştığı verilere göre mayıs ayının aylık enflasyonu yüzde 5.46 olurken Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık artış oranı da yüzde 160.76 olarak kaydedilmişti.
EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA YAŞANDI
Paylaşılan verilerde en çok yükseliş yaşanan kalemin konutta olduğu açıklandı.
ENAG raporunda "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0.80 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16.51 ile konut kaleminde gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.
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