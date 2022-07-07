VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.730 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.728.25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.1 üzerinde 2.730 seviyesinden işlem görüyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1.4 artışla 2.726.25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlediğini kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.
Veri gündeminde ise bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.760 ve 2.800 puanın direnç, 2.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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