VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:59

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 10.410,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,4 artışla 10.377,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 artışla 10.394,25 puan oldu.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasaların haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.