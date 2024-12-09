Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...
AA
09 Aralık 2024 Pazartesi, 14:18
Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Enuygun, vizesiz seyahat edilebilecek yılbaşı pazarları rotalarını listeledi.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Sırbistan, vizesiz ziyaret edilebilecek en gözde rotaların başında yer alıyor. Kalemegdan, Nikola Tesla Müzesi başta olmak üzere ziyaret edebilecek pek çok yerin bulunduğu Belgrad'ta 10 Aralık-15 Ocak arasında yılbaşı pazarı kuruluyor.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Belgrad'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Novi Sad kentinde 25 Kasım–26 Aralık arasında kurulan pazar, Avrupa'nın en iyi yeni yıl pazarı olarak görülüyor. Novi Sad Katedrali'nin karşısındaki Özgürlük Meydanı'na kurulan, tüm meydanın baştan başa süslendiği pazar rotaları arasında yer alıyor.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Vizesiz yerlerin popüleler destinasyonlarından biri de Karadağ. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Kotor, 1 Aralık – 6 Ocak 2025 tarihleri arasında kurulan el yapımı yöresel yiyecekler, Karadağ şarabı, takılar, çeşit çeşit hediyelik eşyaların satıldığı yeni yıl pazarı olarak öne çıkıyor.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Karadağ'ın başkenti Podgorica da doğası, kültürü ve vizesiz ulaşım fırsatıyla ülkemizden çok sık seyahat edilen rotaların başında geliyor. Pazar, bu yıl 1 Aralık - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında açık kalacak.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Karadağ'ın sahil şehri Budva da, yılbaşı döneminde gezilebilecek diğer destinasyonlardan. Tarihi eski şehir bölgesinde kurulan yeni yıl pazarı, renkli dekorasyonları ve tarihi dokusuyla farklı deneyim yaşatırken, Square of the Arms'ta 10 Aralık–7 Ocak 2025 arasında kurulan pazar, deniz manzarasına karşı alışveriş yapmanın yanı sıra eğlence fırsatı da sunuyor. Yerel el sanatları, yöresel tatlar ve Karadağ'a özgü sıcak içecekler bulabileceğiniz yeni yıl pazarında sahne gösterileri, konserler ve sokak sanatçılarının müzikleriyle yılbaşı ruhunu yaşatıyor.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Enuygun'un önerdiği bir diğer rota ise vizesiz gidilebilecek Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya. Başkent Üsküp'te kurulan yeni yıl pazarı, çok büyük olmasa da her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Üsküp'ün merkezinde 12 Aralık–12 Ocak 2025 arasında kurulan pazar, renkli ve eğlenceli atmosferiyle gezilmesi gereken noktalardan biri.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Kosava'nın başkenti Priştine'de kurulan pazar, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Vizesiz ziyaret edilebilen ve 7–30 Aralık arasında açık olacak olan pazarda geleneksel el sanatlarından örnekler yer alıyor

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Yerel lezzetlerin sunulduğu yeni yıl pazarında Arnavut mutfağından geleneksel tatlı Flia dikkati çekerken, Hünkar Camii, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi, Skanderbeg (İskender Bey) Meydanı ve Heykeli gibi turistik noktaların başında geliyor.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Ferhadija Caddesi ve Eternal Flame Anıtı civarında 1 Aralık 2024-7 Ocak 2025 arasında kurulan Saraybosna yeni yıl pazarında bölgenin geleneksel mutfağını, sıcak içeceklerin ve el yapımı ürünlere erişme imkanı sunuyor.

Hediyelik eşya olarak Bosna'nın ünlü bakır işçiliği ürünleri seçenek olarak öne çıkarken, şehrin tarihi dokusuyla birleşen pazar boyunca düzenlenen konserler, ışık gösterileri ve etkinlikler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Türkiye'den vizesiz ziyaret edebilecek rotalardan bir diğeri de Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleriyle açık hava müzesi izlenimi veren Tiflis'de hemen her noktada renkli ışıklar, çam ağaçları, yılbaşı temalı dekorasyon ve havai fişek gösterileriyle yeni yıl kutlanıyor. 

Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

25 Aralık-14 Ocak 2025 tarihlerinde Tiflis'te kurulan yeni yıl pazarında küçük hediyeler seçerek, farklı lezzetler sunuyor.

yılbaşı vizesiz gidilen ülkeler vizesiz seyahat

En Çok Okunan Haberler