Sırbistan, Makedonya, Karadağ... Vizesiz yılbaşı rotaları: En ışıltılı yılbaşı pazarları listesi...

Enuygun'un önerdiği bir diğer rota ise vizesiz gidilebilecek Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya. Başkent Üsküp'te kurulan yeni yıl pazarı, çok büyük olmasa da her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Üsküp'ün merkezinde 12 Aralık–12 Ocak 2025 arasında kurulan pazar, renkli ve eğlenceli atmosferiyle gezilmesi gereken noktalardan biri.