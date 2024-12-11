Bakan Fidan’dan şaşırtan 'vize' yanıtı: 'Zenginlik artınca yurtdışına gitmek isteyenler de artıyor'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:28

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:17

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yurttaşların vize kapsamında yaşadığı sorunları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

Fidan’a çeşitli sorular yönelten Barut, “Çıkıp ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenler, halkımızın yaşadığı vize çilesini, ülkemize uygulanan doğrudan veya dolaylı vize ambargosu nedeniyle sarsılan itibarımızın farkında mı? Eğitim, ticaret, turistik, akraba ziyareti veya sağlık için yurtdışına çıkması gereken insanlarımızın vize sorunu büyürken niye seyrediyorsunuz? Çözüm bulmak için daha ne bekliyorsunuz?” dedi.

Özellikle öğrenciler olmak üzere yurttaşların yurt dışına çıkış sırasında yaşadığı sorunlara dikkat çeken Barut, “Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatleri için Schengen vizesi başvurularında 2019'da yüzde 9.7 olan ret oranı, bugün neredeyse 3 kat arttı. Özetle, kimse vize alamıyor.

Bundan haberiniz yok mu? Konsolosluk ve büyükelçiliklerden, vize işlemi yapan şirketlerden randevu alınamıyor, başvuru bile yapılamıyor. İnternet başvuruları da sorunlu. Özellikle üniversite eğitimi için vize almak isteyen gençlerimiz çok mağdur durumda. Bu çileyi bitirmeyi düşünüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ZENGİNLİK ARTINCA YURTDIŞINA ÇIKIŞ TALEBİ ‘ARTIYORMUŞ’

Bakan Fidan’ın Barut’a verdiği yanıt ise şaşkınlık yaratacak türdendi. Fidan, “Avrupa Birliği özellikle pandemiden sonra kaybettiği birtakım altyapı kabiliyetlerini tekrar toparlayamadı. Diğer taraftan, Avrupa'daki seçimler ve aşırı sağın yükselmesi, vize konusunda AB dışındaki ülkelere yönelik çok ciddi kısıtlamalar getirmeye başladılar.

Aynı zamanda, Schengen sisteminin tek bir yazılıma dayanıyor olması herhangi bir ülke bizimle özel bir ilişki geliştirmek istese de bunların bu politikalarını ve niyetlerini vize pratiğine yansıtmasına izin vermiyor; bir de böyle bir problemimiz var. Türkiye'deki refahın ve zenginliğin artması için yurt dışına çıkma arayışında olan insan sayısı giderek daha çok artıyor” diye konuştu.