Vladimir Putin'den açıklama: Ukrayna limanlarını mayınlardan temizlemeli
Kremlin, Ukrayna'nın kıyılarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini ve böylece Rus ordusunun tahıl ihracatı yapacak gemileri kontrol edebileceğini açıkladı.
Rusya, Ukrayna kıyılarının büyük bir bölümünü ele geçirdi ve limanlarını ablukaya aldı, ancak tahıl sevkiyatı yapılmamasının Batı ülkelerinin yaptırımları ve Kiev'in kendisinden kaynaklandığını ifade ediyor.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, " Devlet Başkan Vladimir Putin, Ukrayna limanlarını mayınlardan temizlemeli dedi"
Peskov "Böylece ordumuz tarafından kontrol edildikten sonra gemilerin limanlara girmesine, tahıl yüklemesine ve bizim desteğimizle uluslararası sulara çıkmasına izin verilecek" şeklinde konuştu.
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