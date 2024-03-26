Vodafone 2 bin kişiyi işten çıkartacak
Vodafone Almanya, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak.
İngiliz telekomünikasyon devi Vodafone'un Almanya'daki birimi yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 2,000 kişiyi işten çıkaracak.
Vodafone Almanya bu planıyla önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon euro (434.48 milyon dolar) tasarruf etmeyi hedeflediğini açıkladı.
Vodafone'un işten çıkarma planını, yaklaşık bir yıl önce açıklanan maliyet azaltma planları kapsamında açıklarken, maliyet azaltma planı dünya çapında yaklaşık 11,000 kişinin işten çıkarılmasına neden olacak.
Vodafone Almanya, tasarrufların büyük bir kısmının eski bilgi teknolojileri sistemlerinin kapatılması ve güncellenmesinden kaynaklanacağını açıkladı.
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