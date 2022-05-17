Vodafone'nin servis gelirleri 17.2 milyar TL’ye ulaştı

17 Mayıs 2022 Salı, 14:47

Vodafone, Nisan 2021 - Mart 2022 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2022 sonu itibarıyla son bir yılda 2.6 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2021-22 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 21.7’lik* artışla 17.2 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise yüzde 23.8 artışla yaklaşık 5.7 milyar TL’ye geldi. Operatörün mobil müşteri sayısı 2021-22 mali yıl sonu itibarıyla 24.4 milyona ulaşırken, M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon artış ile 16.8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 68.8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kazanarak toplam 1.3 milyon müşteriyi aştı.

Vodafone Türkiye’nin 2021-22 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone olarak, Türkiye pazarında 16 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2021-22 mali yılında toplam 2.6 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy



DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 18.8 MİLYONA ULAŞTI

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone’un 2021-22 mali yılında Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.8 milyona yükseldi. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 440 milyona yaklaştı. Ayrıca şirketin müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.8 artarak 3.258 petabyte olarak gerçekleşti.



