Volkswagen ID.3'ün tanıtım tarihi açıklandı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in makyajlı ID.3 modelinin teaser videosu yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:00
Volkswagen ID.3'ün tanıtım tarihi açıklandı
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Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda aracın çizimlerini paylaştı. Ardından bu kez Volkswagen'den yeni bir teaser videosu da geldi. Şirket oldukça ilgi çekici bir video yayımladı.

Videoda bir önceki versiyona göre keskinleştirilmiş stop grubu dikkat çekiyor. Makyaj operasyonu 2. nesil olarak adlandırılsa da 2019 yılında tanıtılan araçla çok büyük farklar olmadığı ilk bakışta fark ediliyor.

İç mekanda 12 inç boyutunda daha büyük bir multimedya ekranı ve diğer modele göre daha kaliteli malzemelerin kullanılması bekleniyor.

ID.X KONSEPTİ

ID.X hot hatch konseptinin üretime gireceğinin aktarılmasının ardından makyaj operasyonuyla birlikte daha performanslı ve sportif görünümlü bir VW ID.3'ün ortaya çıkması beklentileri de arttı.

Aracın teslimatlarına ise 2023 yılının 4. çeyreğinde başlanması bekleniyor. Aracın global tanıtımı ise 1 Mart 2023'te yapılacak.


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