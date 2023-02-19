Volkswagen ID.3'ün tanıtım tarihi açıklandı
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in makyajlı ID.3 modelinin teaser videosu yayımlandı.
Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda aracın çizimlerini paylaştı. Ardından bu kez Volkswagen'den yeni bir teaser videosu da geldi. Şirket oldukça ilgi çekici bir video yayımladı.
Videoda bir önceki versiyona göre keskinleştirilmiş stop grubu dikkat çekiyor. Makyaj operasyonu 2. nesil olarak adlandırılsa da 2019 yılında tanıtılan araçla çok büyük farklar olmadığı ilk bakışta fark ediliyor.
İç mekanda 12 inç boyutunda daha büyük bir multimedya ekranı ve diğer modele göre daha kaliteli malzemelerin kullanılması bekleniyor.
ID.X KONSEPTİ
ID.X hot hatch konseptinin üretime gireceğinin aktarılmasının ardından makyaj operasyonuyla birlikte daha performanslı ve sportif görünümlü bir VW ID.3'ün ortaya çıkması beklentileri de arttı.
Aracın teslimatlarına ise 2023 yılının 4. çeyreğinde başlanması bekleniyor. Aracın global tanıtımı ise 1 Mart 2023'te yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı var'
- AKP'den 'seçim' tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
- Seçimler ertelenecek mi? AKP ve MHP'den kulis bilgisi...
- İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı
- İmamoğlu: Bu hayat meselesi
- Altılı masanın olağanüstü toplantısı sona erdi
- 'Lise anılarını Silivri’de yad edecekler'
- 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'
- İfadesi ortaya çıktı
- TBB'den Diyanet'i kızdıracak açıklama