Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla yüzde 6.8 düştü
Volkswagen markasına ait araç teslimatlarının çip sıkıntısı nedeniyle 2022'de yüzde 6,8 düştüğü açıklandı.
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun Volkswagen markalı araç teslimatları geçen yıl çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların devam etmesinin etkisiyle yüzde 6,8 azalarak 4,56 milyona geriledi.
Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, Volkswagen markasına ilişkin 2022 otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu.
Buna göre, Volkswagen markasının araç teslimatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,8 azalarak 4,56 milyona geriledi.
BATARYALI SATIŞLARI
Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 23,6 artarak 330 bin bine yükseldi.
Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki bataryalı elektrikli araç teslimatlarının yüzde 102,9 artması dikkati çekti.
Volkswagen, devam eden tedarik zinciri dar boğazları nedeniyle üretim ve satışlarda 2023'te dalgalanmaların devam etmesini, durumun yıl boyunca kademeli olarak istikrar kazanmasını beklediğini de duyurdu.
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