Volkswagen krizi büyüyor: Almanya genelinde grev kapıda!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:34

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:40

Volkswagen'de çalışan işçiler, işten çıkarmalar ve fabrikaların kapatılması konusunda işçi ve yönetim arasındaki gerginliğin artmasının ardından aralık ayında Almanya genelinde grev başlatmayı planlıyor. IG Metall sendikası, cuma günü yayınladığı bildiride, bu grevlerin aralık başında başlayabileceğini ve mevcut anlaşmanın 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

UYARI GREVLERİ BEKLENİYOR

Volkswagen'in Almanya'daki tesislerinde 2018’den sonra ilk büyük ölçekli grevlerin pazartesi günü başlaması bekleniyor. Uyarı grevleri genellikle birkaç saat sürse de, bu eylemler otomobil üreticisinin iç operasyonlarında önemli bir etki yaratabilir.

MALİYETLERİ DÜŞÜRME VE ÜCRET KESİNTİSİ TALEBİ

Volkswagen, Çin'den gelen ucuz rekabet ve Avrupa'daki otomobil talebindeki düşüşle başa çıkabilmek için maliyetleri azaltmayı ve kârını artırmayı savunarak, işçilerden yüzde 10'luk ücret kesintisi talep etti. Şirket, bu önlemlerle birlikte Almanya'daki fabrikalarını kapatma tehdidinde bulunarak, işçilere baskı yapmayı sürdürüyor.

GREVLERİN BOYUTU VE GELECEĞİ

Eğer önümüzdeki müzakerelerde anlaşma sağlanamazsa, grevler 24 saatlik veya sınırsız bir süreyle devam edebilir. Bu, Volkswagen'in zaten zor durumda olan üretimine daha fazla darbe vurabilir. IG Metall sendikası, “Çatışmanın şiddeti, Volkswagen’in müzakere masasında ne kadar ısrarcı olacağına bağlı olacak” şeklinde bir açıklama yaptı.

FABRİKA KAPANMALARINA DİRENİŞ

Sendikalar, işten çıkarmaların ve fabrika kapanmalarının önlenmesi için çalışma saatlerinin azaltılmasını ve ikramiyelerden feragat edilmesini öneriyor. Ancak yönetim, fabrikaların kapanmasını müzakere masasından çıkarmaya henüz hazır olmadığını belirtiyor. Müzakereler, 9 Aralık’ta tekrar yapılacak ve işçiler, VW'nin her fabrikası için uzun vadeli bir plan sunmayan her türlü teklife karşı direniş göstereceklerini açıkladılar.