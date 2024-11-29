Alman otomotiv sektöründe kriz: Sektörde Çin etkisi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:23

Bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiği olan otomotiv sektörü, elektrikli araç dönüşümü ve Çin rekabetiyle büyük zorluklar yaşıyor. Elektrikli araçlara geçişin maliyeti, Çin ve Avrupa'daki talep düşüşü ile birleşerek sektörü sarsıyor.

Volkswagen gibi devlerin işten çıkarmalar ve fabrika kapatma kararları, krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Alman otomotiv sektörü, yüksek vergi, artan enerji maliyetleri ve bürokrasi nedeniyle rekabet gücünü yitiriyor. Ayrıca, Tesla ve Çinli BYD gibi rakipler elektrikli araç teknolojisinde hızla öne geçerken Alman üreticiler dönüşümü yakalamakta zorlanıyor.

İSTİHDAM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Sektör, Almanya’da toplam katma değerin yüzde 5’ini ve istihdamın yüzde 3’ünü sağlıyor. Ancak 2023’e kıyasla istihdam yüzde 0,8 azaldı. 2030’a kadar elektrikli araç geçişi nedeniyle 410 bin kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Otomotiv tedarikçileri de düşen siparişler ve artan maliyetler nedeniyle iş gücü azaltımına gidiyor. Bosch, Schaeffler gibi şirketler binlerce kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

ÇİN FAKTÖRÜ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Çin, Alman otomotiv sektörünün hem büyüme hem de zorluk kaynağı. Alman markalarının gelirlerinin önemli bir kısmı Çin’den geliyor, ancak Çinli üreticilerin artan rekabeti bu bağımlılığı tehdit ediyor. Ayrıca, Almanya’nın enerji fiyatları ve düşük yatırım ortamı gibi yapısal sorunları, sektörü daha da zayıflatıyor.

Uzmanlara göre, elektrikli araçlara geçişte geciken Alman otomotiv üreticileri, gelecekte daha sert rekabet şartlarıyla karşı karşıya kalacak. Bu durum, hem Almanya’nın sanayi gücünü hem de ekonomik büyümesini olumsuz etkileyebilir.