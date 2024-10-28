Volkswagen Almanya'daki üç fabrikasını kapatıyor: On binlerce işçi işten çıkarılacak!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:08

Volkswagen’in işçi konseyi başkanı Daniela Cavallo, otomobil üreticisinin Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve on binlerce çalışanı işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Cavallo, Volkswagen’in maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için derin bir revizyon sürecine girdiğini belirtti.

Cavallo yaptığı konuşmada, “Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi” dedi. Ancak hangi fabrikaların etkileneceği ve işten çıkarılacak çalışan sayısı hakkında detay vermedi.

Alman hükümetine de ekonomik zayıflığa karşı harekete geçme çağrısı yapan Cavallo, “Alman sanayisinin yok olup gitmemesi için acilen bir plan hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

Cavallo, otomobil sektörünün beklenenden daha yavaş bir elektrik geçişi ve Çinli rakiplerin artan rekabeti gibi sorunlarla yüz yüze olduğunu vurgulayarak, “Sorunları analiz etme konusunda birbirimizden çok uzak değiliz. Ancak bu sorunlara verilecek cevaplar konusunda birbirimizden kilometrelerce uzaktayız” dedi.

Volkswagen, iş gücünü yeniden yapılandırmak ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde maliyetleri kontrol altına almak için sendikalarla haftalardır görüşmeler yürütüyor.