Volkswagen krizi devam ediyor: 'İş bırakma eylemleri devam edecek'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:44

Volkswagen (VW) işçileri, ücret kesintileri ve fabrikaların kapanmasıyla ilgili yapılacak görüşmelerin başlayacağı Pazartesi günü, yönetimin bir kez daha uzlaşma sağlamak için son bir şansı olduğunu belirtti. İşçiler, aksi takdirde 2025 yılında daha önce görülmemiş ölçekte bir grev tehdidiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

VW çalışanları, dokuz Alman tesisinde aletlerini indirirken, binlerce kişi bayraklar ve düdüklerle otomobil üreticisinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg'daki meydana yürüdü. Görüşmeler, VW'nin Çinli rakipleriyle rekabet edebilmesi için Almanya'daki maliyetleri azaltmayı hedeflediği bir dönemde yapılacak.

ŞANSÖLYE VOLKSWAGEN'İ UYARDI

Volkswagen krizi, Almanya'daki siyasi çalkantıların yanı sıra Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinin karşı karşıya kaldığı daha geniş bir endüstriyel belirsizliğin ortasında patlak verdi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, erken seçim öncesinde VW'yi fabrika kapanışlarına karşı uyararak, şirketin durumu daha da kötüleştirebileceğini belirtti.

İşçiler, bu hafta içinde ikinci kez dört saatlik grevler düzenlerken, bu sürenin önceki iki saatlik grevlerden iki kat daha uzun olduğu bildirildi. Sendika liderleri eğer Volkswagen yönetimi pozisyonunu değiştirmezse yeni yıla kadar çözüm olasılığına rağmen daha fazla grev tehdidinde bulundu.

İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ DEVAM EDECEK

IG Metall sendikası baş müzakerecisi Thorsten Groeger, "Bugün, işgücü ülke çapında bir uyarı grevi şeklinde tavır alıyor" diyerek, işçilerin dört saatlik iş bırakma eylemlerine devam edeceğini vurguladı. Groeger, 2024'te büyük esneklikle bir çözüm bulabilmek için son bir şanslarının olduğunu ifade etti.

VW'nin maliyet kesintilerine ve kapasite azaltmalarına gitme zorunluluğu, Avrupa'da azalan otomobil talebi ve yeni rakiplerin baskısıyla daha da belirginleşmiş durumda. Ancak işçiler, ücret kesintileri ve fabrikaların kapanmasına karşı duruyor ve bu durum, VW üzerinde baskıyı arttırabilir.

'İŞÇİLER ÇOK KIZGIN'

Volkswagen, rekabetçi olabilmek için maliyetlerini düşürmek ve kapasite fazlasını azaltmak gerektiğini savunuyor. Ancak Groeger, şirketin yönetimini sendikanın pozisyonuna yaklaşmaya çağırarak, "Güven yok edildi. İşçiler çok kızgın" diyerek yönetimin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Volkswagen'in hisseleri, Avrupa'daki diğer otomobil üreticilerine kıyasla büyük kayıplar yaşadı ve bu yıl yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Grevlerin etkisi hemen görünmese de, sadece Wolfsburg fabrikasında birkaç yüz otomobilin üretilemediği bildirildi. Şirket, Çinli rakip BYD'nin artan üretim kapasitesine karşı büyük bir rekabetle karşı karşıya.