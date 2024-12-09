Volkswagen ile işçiler arasında kritik görüşme: Ücret kesintileri ve fabrika kapanışları masada!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:33

Volkswagen ve işçi temsilcileri, Almanya'daki ana tesislerinde yapılacak grevlerle giderek sertleşen bir açmaz haline gelen ücret kesintileri ve olası fabrika kapanışları konusunda dördüncü tur görüşmelerine başlıyor. Görüşmeler, otomobil üreticisinin daha ucuz Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek amacıyla Almanya'daki maliyetleri radikal şekilde düşürme çabalarıyla paralel olarak ilerliyor.

VOLKSWAGEN İŞÇİLERİ GREVDE

İlk olarak eylül ayında başlayan müzakereler, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin, kendi iç pazarında daha rekabetçi olabilmek için fabrikalarını kapatma ve işçi ücretlerinde kesinti yapma talepleriyle hız kazanmıştı. Görüşmelerin son turu, bugün Türkiye saati ile 14.30'da Almanya'nın dokuz Volkswagen tesisinde işçilerin 4 saatlik grevler düzenlemesiyle desteklenecek. Bu, işçilerin bir hafta içinde ikinci grevi olacak.

IG Metall sendikası, cuma günü çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Belki bu Volkswagen Yönetim Kurulu'nun aklını başına getirir. Aksi takdirde vidaları sıkmaya devam edeceğiz. Ama o zaman işler gerçekten çok ama çok rahatsız edici bir hal alacak" ifadelerini kullandı. Sendika, fabrikaların kapanması veya ücret kesintilerinin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, işçilerin 24 saatlik grevler ve daha uzun süreli eylemlerle baskı yapabileceğini vurguladı.

VOLKSWAGEN YÖNETİMİ TALEPLERİNDE ISRARCI

Öte yandan, Volkswagen yönetimi, kapasite ve ücret kesintilerinin şirketin rekabet gücünü koruyabilmesi için kaçınılmaz olduğunda ısrarcı. Avrupa'da otomobil talebinin düşmesi ve maliyetlerin artması, Volkswagen'i yeni rakiplerle rekabet edebilmek için daha fazla maliyet azaltma yoluna gitmeye zorluyor.