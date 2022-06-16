Wall Street'te resesyon beklentileri yükseliyor
ABD borsasının ana endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele etmek için 1994 yılından bu yana gerçekleşen en sert faiz artırımına gitmesinin resesyona yol açacağı endişeleriyle sert düşüşle açılmaya hazırlanıyor.
ABD'de resesyon endişeleri Fed'in 28 yılın en sert faiz artışının ardından yükselmeye başladı.
Apple ve Microsoft açılış öncesi işlemlerde yüzde 2 geriledi.
Fed yükselişine devam eden enflasyonu kontrol altına almak üzere politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Enflasyondaki yükselişin giderek merkez bankasının kontrolü altında olmayan unsurlardan güç bulduğunu belirten Fed yetkilileri bu nedenle merkez bankasına olan güvenin zedelenmiş olabileceğini de belirtmişlerdi.
TSİ 1620 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 1.70, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2.05, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 2.35 ekside.
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