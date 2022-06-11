Wall Street’te sert düşüş

11 Haziran 2022 Cumartesi, 07:52

ABD’de enflasyon rakamlarına odaklanan finansal piyasalar beklentiyi aşan enflasyon raporunun ardından keskin düşüş yaşadı. Borsaların sert düşüşünde merakla beklenen enflasyon raporunun fiyatlarda beklenenden daha hızlı bir artış göstermesi ve tüketici duyarlılığının rekor seviyede gerilemesi etkili oldu. New York Menkul Kıymetler Borsası’nın amiral gemisi Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 2.73 oranında düşüşle 31 bin 392,79 puanla kapandı. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinin takip edildiği Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 3.52 düşüşle 11 bin 340,02 puana indi.

Yüzde 2.91 kayıpla 3 bin 900,86 puandan kapanan S&P 500 endeksi, enflasyonun 40 yılın zirvesine ulaşmasının ardından ocak ayından bu yana en kötü haftayı yaşadı.

ÖNEMLİ HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞLER

30 hisseli Dow'un yüzde 0.56 yükselen Walmart hariç her üyesi değer kaybetti. NYSE’de ekside kapatan hisse senetleri, yükselen hisse senetlerini 5'e 1 oranında geride bıraktı. Wall Street’te, Apple yüzde 3.86 düşerken, Microsoft ve Dow, Inc. sırasıyla yüzde 4.46 ve yüzde 6.06 oranında değer kaybetti. 3M yüzde 4.53, Salesforce yüzde 4.63, notu düşen Goldman Sachs yüzde 5.65, Boing yüzde 5.03 ve American Express yüzde 4.08 oranında kayıp yaşadı. Amazon yüzde 5.6 geriledi. Tesla’daki düşüş ise yüzde 3.12’yi buldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ TUTMADI

Mayıs ayı Tüketici endeksi raporunda enflasyon değerinin Aralık 1981’den buyana yıllık bazda yüzde 8.6 ile en yüksek değere çıkmasıyla baskı altında kalan ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı. ABD’de NYSE’nin enflasyon anketine göre ekonomistlerin beklentileri yıllık oranda yüzde 8.3 olarak öngörülmüştü.