Wall Street’te sert düşüş
Mayıs ayı tüketici endeksi raporunda enflasyon değerinin Aralık 1981'den buyana en yüksek değere çıkmasıyla baskı altında kalan ABD borsalarında sert düşüşler gerçekleşti. Wall Street ocak ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.
ABD’de enflasyon rakamlarına odaklanan finansal piyasalar beklentiyi aşan enflasyon raporunun ardından keskin düşüş yaşadı. Borsaların sert düşüşünde merakla beklenen enflasyon raporunun fiyatlarda beklenenden daha hızlı bir artış göstermesi ve tüketici duyarlılığının rekor seviyede gerilemesi etkili oldu. New York Menkul Kıymetler Borsası’nın amiral gemisi Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 2.73 oranında düşüşle 31 bin 392,79 puanla kapandı. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinin takip edildiği Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 3.52 düşüşle 11 bin 340,02 puana indi.
Yüzde 2.91 kayıpla 3 bin 900,86 puandan kapanan S&P 500 endeksi, enflasyonun 40 yılın zirvesine ulaşmasının ardından ocak ayından bu yana en kötü haftayı yaşadı.
ÖNEMLİ HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞLER
30 hisseli Dow'un yüzde 0.56 yükselen Walmart hariç her üyesi değer kaybetti. NYSE’de ekside kapatan hisse senetleri, yükselen hisse senetlerini 5'e 1 oranında geride bıraktı. Wall Street’te, Apple yüzde 3.86 düşerken, Microsoft ve Dow, Inc. sırasıyla yüzde 4.46 ve yüzde 6.06 oranında değer kaybetti. 3M yüzde 4.53, Salesforce yüzde 4.63, notu düşen Goldman Sachs yüzde 5.65, Boing yüzde 5.03 ve American Express yüzde 4.08 oranında kayıp yaşadı. Amazon yüzde 5.6 geriledi. Tesla’daki düşüş ise yüzde 3.12’yi buldu.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ TUTMADI
Mayıs ayı Tüketici endeksi raporunda enflasyon değerinin Aralık 1981’den buyana yıllık bazda yüzde 8.6 ile en yüksek değere çıkmasıyla baskı altında kalan ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı. ABD’de NYSE’nin enflasyon anketine göre ekonomistlerin beklentileri yıllık oranda yüzde 8.3 olarak öngörülmüştü.
Video Haberler
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- İtalya'da helikopter kaybolmuştu: Kimlikler belli oldu