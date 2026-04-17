Wells Fargo'dan altında dev yükseliş tahmini

Altın, zirve seviyelerindeyken başlayan ABD-İran savaşı sonrası gerileyerek dikkat çekti. Geçen yıl kaydedilen rekorların ardından mart ayında altın vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 11 düşüş gösterdi. Bu performans, Haziran 2013’ten bu yana en kötü aylık görünüm olarak kayıtlara geçti.

'DEĞER DÜŞÜRME DÖNGÜSÜ' VURGUSU

ABD’nin büyük bankalarından Wells Fargo, küresel merkez bankalarının ABD Doları gibi önde gelen para birimlerinden daha güvenli limanlara yöneldiğini belirtti. Banka, bu süreci “değer düşürme” ticareti olarak tanımlayarak altın fiyatlarında yeniden yükseliş öngördü.

Wells Fargo Securities Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, "2022'de başlayan 4. değer düşürme döngüsündeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kwon, "Son geri çekilmenin ardından altın, modelimizin adil değeri olan 4.500 dolara daha yakın ve üç etkenin de buradan itibaren daha fazla değer düşürme göstereceği muhtemel" ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN İÇİN 8.000 DOLAR SENARYOSU

Spot altın ve altın vadeli işlemleri son olarak ons başına 4.800 dolar seviyesinde işlem görürken, bu durum yüzde 66’nın üzerinde bir artışa işaret etti. Analize göre beş ekonomik senaryodan dördü, altın fiyatlarında daha fazla yükseliş ihtimaline işaret ediyor.

Bu çerçevede altının 2027 yılına kadar ons başına 8.000 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

OLUMSUZ SENARYODA GERİLEME RİSKİ

Analizde yer alan olumsuz senaryoya göre ise altın fiyatlarının 2027 yıl sonuna kadar 4.000 dolar seviyesine gerileyebileceği belirtildi. Bu durum mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 17’lik bir düşüş anlamına geliyor.

MERKEZ BANKALARI TALEBİ DESTEKLİYOR

Kwon, son değer kaybı döngüsünün 2022 yılında başladığını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD’nin faiz artırım sürecinin merkez bankalarını altın alımlarını artırmaya yönlendirdiğini ifade etti. Bu gelişmelerin, altın talebini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.