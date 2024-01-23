Wells Fargo, dolar 2 lira düşecek dedi: Özgür Demirtaş'tan çarpıcı analize yanıt!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:22

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:22

ABD bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanacağını öngördü.

Banka tarafından hazırlanan rapor göre, yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

Banka, 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Wells Fargo'nun değerlendirmesine ilişkin "Allah akıl fikir versin bu analiste" ifadelerini kullandı.

X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu tip bankalara genç çocukları analist diye alıyorlar. Onlar da daha önce hiç görmedikleri ülkeler hakkında analiz yapıyor. Dediklerinin olması durumunda 2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-50 daha değerli olur. Türkiye’nin İhracatçısı da göçer. Halbuki İhracat Türkiye için çok önemli. Allah akıl fikir versin bu analiste."